Le conseil national de l’ordre des médecins souligne sa disposition à fournir des aides médicales au peuple palestinien

Le conseil national de l’ordre des médecins de Tunisie (CNOM) a souligné sa disposition à fournir des aides médicales d’urgence et à envoyer des équipes médicales au peuple palestinien et ce, en coordination avec les organisations internationales pour appuyer les efforts des équipes médicales sur le terrain.

Le CNOM a, dans un communiqué publié jeudi, exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits et restituer ses terres spoliées, saluant la résistance palestinienne et ses efforts en faveur du droit des palestiniens à l’autodétermination et à la dignité dans un état indépendant et souverain.

A noter que le ministre de la santé Ali Mrabet avait présidé mardi dernier au siège du département une séance de travail consacrée aux préparatifs et la coordination entre tous les intervenants dont notamment les structures officielles et le croissant rouge tunisien, pour l’envoi d’aides et fournitures médicales et humanitaires au peuple palestinien frère.

Cette réunion a permis également de passer en revue les préparatifs visant à accueillir les blessés palestiniens dans les hôpitaux tunisiens afin de leur garantir les meilleures conditions de prise en charge médicale et psychique.