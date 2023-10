Tunisiens en colère : marche de solidarité à Tunis en soutien au peuple palestinien (Vidéos)

Des milliers de Tunisiens se sont rassemblés aujourd’hui à l’Avenue Habib Bourguiba, lors d’une marche de solidarité organisée par les avocats tunisiens en soutien à la cause palestinienne et au peuple palestinien. La manifestation a débuté devant le Palais de Justice à Tunis à midi, avant de se diriger vers Bab Souika, la rue Londres, et enfin la place de la Kasbah, attirant de nombreux citoyens tout au long de son parcours.

L’avenue Habib Bourguiba est actuellement le théâtre de la convergence de diverses composantes de la société civile, d’organisations nationales, et de citoyens, tous unis pour exprimer leur soutien au peuple palestinien.

Les manifestants ont demandé l’interdiction de toute forme de normalisation avec Israël, proclamant que “le peuple exige la criminalisation de la normalisation”.

Ces manifestations de solidarité interviennent à un moment où la situation en Palestine est de plus en plus précaire, avec plus de 1 200 martyrs et plus de 6 000 blessés palestiniens depuis le début de l’opération “Toofan al-Aqsa” lancée samedi dernier par les Brigades d’Al-Qassam, la branche militaire du Hamas.

Ces manifestations témoignent de l’engagement et de la solidarité du peuple tunisien envers la cause palestinienne, condamnant fermement l’occupation israélienne et soutenant les droits du peuple palestinien à la liberté et à l’autodétermination.