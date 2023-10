Moncef Boukthir : Lancement d’un plan de communication pour motiver les étudiants à participer à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a annoncé le lancement d’un plan de communication visant à motiver les étudiants à participer à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif qui ne se limite pas, a-t-il dit, au préscolaire, au primaire, au collège, ou au secondaire, mais qui s’étend, aussi, à l’enseignement universitaire.

Dans une déclaration, mercredi à la TAP, la ministre a indiqué qu’outre la distribution d’affiches, de dépliants et de brochures au sein des établissements universitaires pour sensibiliser à l’importance de cette consultation, des laboratoires informatiques seront mis à la disposition des étudiants pour qu’ils puissent participer et exprimer leurs opinions sur cette réforme.

Le ministre a ajouté que des tribunes de dialogue entre étudiants seront organisées dans les établissements universitaires sous la supervision de spécialistes en éducation pour échanger les points de vue sur la réalité et les perspectives de développement du secteur de l’éducation, appelant les étudiants à participer massivement à ces débats et à faire part de leurs opinions sur la réforme du système éducatif.

La consultation nationale sur la réforme du système éducatif s’articule autour de cinq axes majeurs à savoir l’éducation de la petite enfance et la protection de la famille, les programmes d’enseignement, le système d’évaluation et le temps scolaire, la coordination et la complémentarité entre les systèmes d’éducation, de formation professionnelle et d’enseignement supérieur, la qualité de l’enseignement et la technologie numérique, l’égalité des chances et l’apprentissage tout au long de la vie.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a exprimé le souhait d’atteindre plus d’un million de participants à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif qui s’étend du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023 dans le but d’explorer les avis des Tunisiens et leurs propositions en matière de réforme du système éducatif en Tunisie.

Depuis le lancement de la consultation jusqu’à aujourd’hui, mercredi 11 octobre, le nombre de participants a atteint 271 mille 381 personnes, selon les données actualisées disponibles sur la plateforme électronique relative à la consultation nationale sur la réforme du système éducatif, https://e-istichara.edu.tn/home#stats

La consultation sur le système éducatif ordonnée par le président Kaïs Saïed est présidée par un comité composé des ministères de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’emploi et de la formation professionnelle, de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, des affaires religieuses, de la Jeunesse et des sports, des affaires culturelles, des technologies de la communication et de représentants de la présidence du gouvernement.