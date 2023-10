Tunisie : Vers le renforcement du système d’évaluation et d’accréditation dans l’enseignement supérieur

Le système d’évaluation et d’accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique a été au centre d’un entretien tenu lundi après midi entre le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir et le directeur général du centre régional de l’UNESCO pour la qualité et l’excellence de l’enseignement, Abdulrahman Almedaires.

A cette occasion, Boukthir a souligné que l’accréditation dans la formation universitaire dans toutes les spécialités est l’une des priorités du département qui œuvre à assurer les mécanismes d’évalutation et d’accréditation selon les normes internationales, lit-on dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

D’après la même source, il a été convenu de travailler conjointement sur le renforcement des capacités des intervenants dans les systèmes d’enseignement et de recherche en matière d’évaluation et d’accréditation.

Les deux parties ont aussi convenu d’examiner les moyens de renforcer le partenariat notamment à travers l’élaboration d’une convention de coopération visant l’échange des expériences et des expertises pour la promotion de la qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.