Le ministère de l’enseignement supérieur organise en février 2024 un atelier de travail en coopération avec université Oxford et Beit El Hikma

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en coopération avec l’institut “saint John” de l’université Oxford en Angleterre et l’académie tunisienne des sciences des lettres et des arts, (Beit El Hikma), organise, les 29 février et 1er mars 2024, un atelier de travail intitulé “sciences humaines et sociales: crises et changements”.

Le ministère appelle les chercheurs en sciences humaines et sociales voulant participer aux travaux de cet atelier à présenter, dans un délai ne dépassant pas le 15 octobre 2023, un résumé en langue anglaise, ne dépassant pas 300 mots via le lien suivant ,

L’atelier de travail a pour objectif d’échanger l’expérience et des recherches entre le Royaume Uni et la Tunisie et de renforcer la coopération bilatérale en réponse aux objectifs de la commission mixte entre la Tunisie et le Royaume Uni, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.