Tunisie : Réunion du comité de pilotage sur l’audit des recrutements publics

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, lundi, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, une réunion du comité de pilotage sur l’audit des opérations de recrutement publics opérées durant la période comprise entre 14 janvier 2011 et 25 juillet 2021.

Cet audit qui se veut “intégral et global” concerne non seulement les opérations de recrutements mais aussi l’intégration au sein de la fonction publique, des organismes, entreprises et établissements publics ainsi que les sociétés à participation publique et autres organismes publics.

Citée dans un communiqué de la Présidence du Gouvernement publié, lundi, cette réunion survient en application des dispositions du décret n°591 du 2023 du 21 septembre 2023.

Il est à rappeler que le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné lors d’un entretien tenu, jeudi dernier, au Palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, a pressé les commissions chargées d’exercer un contrôle intégral et global des processus de recrutement et d’intégration, à entamer au plus vite leurs missions afin de “purger l’administration du personnel illégalement recruté.”

Le 21 septembre dernier, le président Saïed a annoncé lors de sa présidence au Palais de Carthage, du Conseil des ministres, qu’un projet de décret serait examiné portant sur la réalisation d’un audit intégral et global des opérations d’intégration et de recrutement dans la fonction publique, les organismes, les établissements et entreprises publics depuis janvier 2011.

Il a annoncé également la publication d’un projet de décret modifiant le texte du décret n°1245 du 2006 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et le retrait des emplois fonctionnels au sein de la direction centrale.