Tunisie : L’ARP réaffirme son soutien total au peuple palestinien

L’Assemblée des représentants du peuple a réaffirmé, lundi, son soutien total au peuple palestinien dans sa lutte pour défendre ses terres, recouvrer ses droits légitimes et établir son propre Etat indépendant avec al-Qods al-Charif pour capitale.

Le bureau du parlement a tenu une réunion extraordinaire ce lundi pour suivre de près les derniers développements à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, après qu’Israël a déclaré l’état de guerre et riposté, à l’opération baptisée “Déluge d’Al-Aqsa”, par une vague de frappes aériennes ciblant des lieux de culte et des infrastructures publiques et tuant des centaines de civils palestiniens.

L’ARP a salué “les épopées héroïques de la résistance palestinienne” et la glorieuse lutte du peuple palestinien, marquées par “la vaillance et la ténacité des résistants qui, au fil des décennies, n’ont jamais fait preuve de faiblesse et vulnérabilité face à la machine de guerre terroriste sioniste.”

Le parlement a aussi salué la position de la présidence de la République, déclarant soutenir l’appel lancé à la communauté internationale pour assumer “ses responsabilités historiques” en mettant fin à l’occupation illégale et aux agressions israéliennes et en se tenant aux côtés du peuple palestinien.

L’Assemblée des représentants du peuple a, dans cette optique, exhorté les parlements nationaux du monde entier et les unions parlementaires régionales et internationales à condamner fermement les agressions et violations commises quotidiennement par les forces de l’occupation israélienne contre les civils palestiniens.

Il les exhorte aussi à fustiger ses “pratiques provocatrices” envers les Palestiniens, et ce en violant l’intégrité des lieux saints de l’Islam.

Il a également exhorté la communauté internationale à assurer “une protection internationale au peuple palestinien” et à “amener l’entité sioniste à se conformer aux résolutions de légitimité internationale”.

Le parlement a, en outre, dénoncé “le parti pris flagrant” et “la politique de deux poids deux mesures” adoptée par certains qui qualifient la résistance palestinienne de “terroriste” alors que “le terroriste, le vrai, souligne-t-il, c’est celui qui occupe les terres d’autrui par la force et non pas celui qui défend sa terre, son identité, sa liberté et ses lieux saints.”