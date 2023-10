Le CNOPT exprime son plein soutien au peuple palestinien

Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie (CNOPT) a exprimé son plein soutien au peuple palestinien et à la résistance légitime afin de recouvrer et de libérer ses terres et d’édifier un Etat libre et indépendant avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

Dans un communiqué publié, lundi, le CNOPTa appelé ses adhérents à venir en aide le plus rapidement possible au peuple palestinien à travers un chèque bancaire ou par transfert en espèces sur le compte courant du CNOPT.

Le Conseil a fermement condamné l’agression sioniste qui cible des civils non armés, notamment des personnes âgées, des femmes et des enfants, en violation flagrante du droit international et des droits de l’homme.

Il a appelé tous les pays arabes et les organisations régionales et internationales à intervenir d’urgence pour cesser immédiatement ces attaques, obtenir justice et mettre fin à l’occupation israélienne afin d’imposer la paix et la stabilité dans la région et de garantir les droits des Palestiniens à l’autodétermination.