Sbeïtla : Imen Mhamdi, une institutrice décède en plein cours !

Sbeïtla, le 6 octobre 2023 – Une tragédie a frappé l’école de la République à Sbeïtla aujourd’hui alors qu’une institutrice bien-aimée, Imen Mhamdi, a perdu la vie en plein cours. Le choc et la tristesse ont enveloppé la communauté éducative de cette petite ville de la région de Kasserine.

Selon les informations recueillies auprès de ses collègues, Imen Mhamdi a été victime d’une crise cardiaque soudaine qui l’a fait s’évanouir en classe. Les élèves présents ont immédiatement alerté les autres enseignants, mais malheureusement, malgré les efforts pour la réanimer, Mme Mhamdi n’a pas survécu. Son décès est un coup dur pour l’école, les élèves et la ville de Sbeïtla dans son ensemble.

Le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chaâbani, a réagi en annonçant que la dépouille de Mme Mhamdi sera transférée au service de la médecine légale à l’hôpital régional de Sbeïtla. Cette étape permettra de déterminer avec précision les causes exactes de son décès.

Imen Mhamdi était respectée et appréciée non seulement pour ses compétences pédagogiques, mais aussi pour sa gentillesse et sa dévotion envers ses élèves. Elle laisse derrière elle un héritage d’éducation et de compassion qui continuera d’inspirer les générations futures.

Paix à son âme.