Sami Debbiche : suspension des activités folkloriques, l’accueil ‘en fanfare’ prend un nouveau chemin

Le directeur général de Goulette Shipping Cruise (GSC), Sami Debbiche, a récemment réagi aux déclarations du président tunisien, Kaïs Saïed, concernant l’accueil des touristes en Tunisie. Lors d’une intervention dans l’émission “Fi 90 Dkika” sur IFM, Sami Debbiche a évoqué la nécessité de revoir l’accueil touristique traditionnel et de trouver des alternatives plus modernes.

Selon Debbiche, l’accueil “en fanfare” réservé aux touristes en Tunisie doit être repensé et amélioré. Il a souligné que des discussions préliminaires à ce sujet avaient déjà eu lieu avec le ministre du Tourisme, Moez Belhassine. Cependant, il a admis que la recherche d’une alternative adéquate était toujours en cours.

“Nous réfléchissons depuis un moment à une alternative plus moderne, mais nous ne l’avons pas encore trouvée. Nous venons à peine de reprendre et il faut une participation des structures spécialisées et d’autres ministères dans la mesure où le budget ne peut pas être assuré uniquement par un seul ministère. Il faut aussi savoir que nous n’avons pas reçu de critiques de la part des touristes eux-mêmes”, a expliqué Sami Debbiche.

Dans le cadre de cette réforme de l’accueil touristique, il a également été annoncé que les activités folkloriques traditionnelles seraient suspendues en attendant de trouver des alternatives plus adaptées. Cette décision marque une volonté de moderniser et de diversifier l’expérience touristique en Tunisie, tout en tenant compte des attentes et des besoins des visiteurs internationaux.

Cette initiative reflète l’engagement du secteur du tourisme en Tunisie à rester compétitif et à offrir des expériences de voyage de haute qualité, tout en s’adaptant aux évolutions des préférences des voyageurs. Elle témoigne également de la volonté de maintenir un accueil chaleureux et mémorable pour les touristes qui choisissent de découvrir la richesse culturelle et naturelle du pays.