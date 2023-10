Tunisie : La TRANSTU annonce le changement de son plan d’exploitation de la ligne TGM

La Société des transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, dimanche, le changement de son plan d’exploitation de la ligne Tunis, la Goulette et la Marsa (TGM), à partir du 1er octobre, dans le cadre du projet d’aménagement des ouvrages techniques de la ligne.

Les travaux portent sur le renouvellement du pont sur le canal de Kheireddine, en modifiant le plan d’exploitation, à travers la répartition du parcours de la ligne en deux itinéraires.

Un premier itinéraire qui relie la gare de Tunis-Marine à la Goulette, compte 5 stations (Tunis-Marine, le Bac, la Goulette, la Nouvelle Goulette et la Goulette Casino).Le programme prévoit un voyage à l’aller, chaque 15 minutes (4h du matin-20h) et un autre au retour de Tunis-Marine à la Goulette Casino(4h15 mn-20h15).

La durée du trajet est de 12 mn.Le deuxième itinéraire, relie les stations de Kheireddine et Marsa Plage, et comprend 13 stations (Kheireddine, Aéroport, le Kram, Carthage Salambo, Carthage Byrsa, Carthage Dermech, Carthage Hannibal, Carthage Présidence, Carthage Amilcar, Sidi Bou Said, la Corniche et Marsa Plage).

Une navette sera assurée, chaque 20 mn, de 4h25mn à 20h15.La ligne de bus portant le numéro 347, inaugurée le 18 septembre 2023, sera renforcée par un voyage, chaque 10 mn, aux heures de pointe.Un circuit supplémentaire sera programmé au départ du lycée Gustave Flaubert (terminus) vers Marsa-Aéroport et Tunis-Marine en passant par les routes de Gammarth et la Goulette avec un voyage, toutes les 20 minutes.