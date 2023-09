La Tunisie a connu 4 décès dus à la rage en 2023

La Tunisie, a enregistré quatre décès des suites de leur infection par la rage et 274 décès d’animaux depuis le début de l’année jusqu’à ce jour, à l’heure où de nombreux pays dans le monde n’ont enregistré aucun décès lié à la rage.

Mohamed Nejib Bousslema, ancien doyen des médecins vétérinaires, a lancé jeudi un cri d’alerte, qualifiant cette situation de “catastrophique”, étant donné que la plupart des pays du monde sont parvenus à éradiquer cette maladie.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Bousslama, à l’occasion de la célébration de la journée mondiale contre la rage, a imputé cet état de fait à l’échec du Programme national de la lutte contre la rage depuis 1982 pour accuser les services de production animale relevant du ministère de l’Agriculture de ne pas jouer leur rôle comme il se doit, critiquant à cet effet l’absence de campagnes de vaccination et de sensibilisation menées par ces services.

Il a souligné la nécessité d’élaborer une stratégie pour la prévention et l’éradication de la rage en Tunisie, notant que pendant l’année 2022 en Tunisie, 5 décès humains ont été enregistrés après leur infection par le virus de la rage. l’année 2021 a connu six cas de décès.

Il a insisté sur la nécessité d’éradiquer la rage à travers la vaccination pour préserver la santé humaine notant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu que 60 à 70 % des maladies humaines graves telles que la rage, la tuberculose et la fièvre du Nil occidental, causant l’infertilité et la paralysie (plus d’un millier de cas en Tunisie) sont d’origine animale.

Il a déclaré que la rage affecte non seulement les chiens, mais aussi de nombreux animaux, notant que parmi les animaux qui sont morts en 2023, à cause de cette maladie, 195 chiens (30 % de chiens errants) avec des chats, des vaches, des chevaux, des chèvres et des brebis.