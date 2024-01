Chirurgie innovante à Monastir : Retrait d’une tumeur cérébrale avec la patiente éveillée

Une équipe médicale de l’hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir a réalisé une prouesse chirurgicale en retirant avec succès une tumeur au cerveau d’une patiente tout en la maintenant éveillée, grâce à une méthode moderne d’anesthésie.

L’opération, qui a duré environ six heures, a été effectuée sur une jeune fille de 17 ans, permettant à la patiente de communiquer avec l’équipe médicale et de bouger sa main et sa jambe gauches pendant l’intervention. Le chef du service de neurochirurgie a souligné que cette opération, effectuée pour la première fois dans un hôpital public en Tunisie, a été une réussite grâce à la coordination de 12 membres du personnel médical et paramédical.