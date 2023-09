Le Parti destourien libre (PDL) a annoncé, mardi, avoir entamé des démarches tendant à saisir le Tribunal administratif aux fins de contester les décrets sur le processus des élections locales du 24 décembre prochain récemment émis par le Président de la République.

Il envisage également attaquer les décisions émanant de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) relatives à la même question, brandissant la menace de manifester dans la rue le 15 octobre prochain, selon une déclaration du PDL publiée, mardi, à l’issue de la réunion de son comité central.

Dans cette déclaration, le PDL a réitéré sa position de principe s’agissant de pas reconnaître les élections des membres des conseils locaux et ainsi les boycotter, estimant que les institutions qui verront le jour au lendemain de ces élections sont “nulles et non avenues”, dès lors qu’elles sont “illégales et illégitimes”.

Le PDL a, en outre, menacé de déploser plainte contre les autorités auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU ainsi que les différents organismes internationaux sur fond de violation des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des traités internationaux.

Ces textes de portée universelle, souligne le PDL, garantissent la liberté d’opinion et d’adhésion à un parti et consacrent le droit du citoyen à participer librement à la gestion des affaires locales de son pays au moyen d’élection libres, transparentes et intègres conformes aux standards internationaux en matière électorale.