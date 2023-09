Le retour attendu : Mariem Belkadhi annonce son nouveau programme quotidien sur Telvza TV (Vidéo)

L’une des animatrices de télévision les plus célèbres en Tunisie, Mariem Belkadhi, prépare son grand retour sur le petit écran tunisien. À partir du 2 octobre, les téléspectateurs pourront la retrouver du lundi au vendredi à 18h30 dans son tout nouveau journal quotidien intitulé “من تونس” , diffusé sur Telvza TV.

Ce retour tant attendu marque un moment clé dans le paysage médiatique tunisien, car Mariem Belkadhi est réputée pour son professionnalisme et sa capacité à aborder des sujets variés avec expertise et authenticité. Dans “من تونس”, elle se consacrera à couvrir les actualités politiques, culturelles et sociales de la Tunisie, offrant ainsi un contenu informatif et engageant aux téléspectateurs.

Cette nouvelle émission s’inscrit dans le cadre de la nouvelle grille de programmation de Telvza TV pour la saison à venir. La chaîne a clairement l’intention de renforcer son offre en proposant une variété de nouveaux programmes et en mettant en lumière de nouvelles stars de la télévision tunisienne.