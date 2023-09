Fête du Mouled : Assida Zgougou ou Assida Noisette, voici la recette

A la veille de la fête du Mouled, nous vous proposons une recette facile qui préserve entièrement le gout authentique du Zgougou. La durée de cuisson est estimée en moyenne à 1h45mn.

Ingrédients :

Un kilo de Zgougou-

750 grammes de farine tamisée-

750 grammes de sucre-

Fruits secs pour la décoration

Préparation :

Commencez par préparer les bols à servir à l’avance, car il ne faut jamais mettre cette crème dans des bols mouillés sinon elle ne tiendra pas plus de 2 jours.

Triez le Zgougou. Ensuite, lavez-le dans une passoire puis broyez-le afin de le réduire en purée, dans un mixer ou dans un pilon.

Maintenant il faut le malaxer dans deux 2 litres d’eau au fond d’un récipient et ensuite passer le mélange au tamis très fin ou dans un nouet d’étamine et exprimer fortement. Jetez tous les résidus.

Versez la pâte dans une profonde marmite, du type Téfal, rajoutez la farine, et cinq litres d’eau, mélangez et passez sur un feu doux. Remuez sans cesse à l’aide d’une spatule en bois, pour éliminer les grumeaux. Dès que l’Assida commence à épaissir ajoutez le sucre et continuez à mélanger pour obtenir en fin de compte une sorte de crème épaisse homogène et onctueuse.

Retirez du feu, et répartissez dans des coupelles.

Préparez, par ailleurs une crème au géranium ou une crème pâtissière et nappez l’Assida avec cette crème. Enfin, vous pouvez garnir de pistaches décortiquées, de pignons grillés ou râpés, de noisettes grillées, épluchées et hachées, de noix décortiquées et coupées…

Aussi, la rédaction propose l’assida de Noisette, pour ceux qui ne préfèrent pas le goût de Zgougou .

Voici une recette authentique :

– 1 kg de noisettes blanches

– 500 gr de sucre en poudre

– 500 gr de farine

– 250 gr d’amandes décortiquées

– 250 gr de pignons

– 250 gr de pistaches décortiquées

– 100 gr de noix

– 02 cuillères à l’eau de géranium

Préparation :

– Piler et malaxer les noisettes dans deux litres d’eau et passer le mélanger à travers les mailles d’un tamis très fin.

– Mettre la farine tamisée dans le liquide, passer le mélange une deuxième fois sur le tamis et le poser sur le feu

– Tourner sans arrêt avec une cuillère en bois ou spatule “Midlik”

– A moitié cuisson, ajouter 1/2 livre de sucre jusqu’à ce que le mélange devienne épaisse, homogène

– Retirer du feu et répartir l’assida dans des bols

– Faire une crème ordinaire avec l’amidon, les jaunes d’oeufs, le sucre et l’eau de géranium (4 jaunes d’œufs + sucre selon le goût + 250 gr d’amidon + 1 litre de lait + l’eau de géranium)

– Couvrir l’assida d’une couche de crème

– Décorer avec des pistaches, d’amandes, de noix et de pignons

– Servir