Publication au JORT de la nomination du nouveau PDG de la PCT

La nomination de Mahdi Dridi, nouveau président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie (PCT), a été publiée dans le dernier journal officiel de la république tunisienne (JORT), selon l’arrêté 2023-586 en date du 18 septembre 2023. Il s’agit également de la nomination de Abderrazek Hedhili, directeur général de l’agence nationale des médicaments et des produits de santé, selon l’arrêté 2023-587 datant du 18 septembre 2023.

La loi numéro 2 de l’année 2023 relative à la création de l’agence nationale des médicaments et des produits de santé a été publiée au JORT le 14 juillet 2023.

L’agence nationale des médicaments, est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la santé et a pour mission notamment, de proposer les politiques en matière de gestion des médicaments et des produits de santé ainsi que l’octroi des autorisations pour la fabrication, l’importation et l’exportation des médicaments et des produits de santé.