Kaïs Saïed appelle les citoyens à mener des campagnes de nettoyage et à prendre soin de leur environnement

Tunis, le 21 septembre 2023 – Le président de la République Tunisienne, Kais Saied, a récemment présidé une réunion du Conseil des ministres au palais de Carthage. Lors de cette réunion, le chef de l’État a lancé un appel solennel aux citoyens tunisiens, les invitant à s’engager activement dans des campagnes de nettoyage, de désinfection et de préservation de l’environnement.

L’appel du président Saied réaffirme l’importance de la responsabilité collective en matière d’environnement et de propreté. Il encourage également les Tunisiens à s’impliquer activement dans l’amélioration de leur cadre de vie et à œuvrer pour un environnement plus propre et plus sain.