Le coût de l’assida au zgougou estimé à 200 dinars

À l’approche de la commémoration du “Mawlid Ennabaoui”, Lotfi Riahi, le président de l’Organisation Tunisienne de Protection des Consommateurs, a récemment abordé sur les ondes de la radio Mosaïque FM le coût de préparation de l’Assida au Zgougou.

Selon ses déclarations lors de l’émission matinale de la radio Mosaïque FM, ce mercredi 20 septembre 2023, le coût de préparation de l’Assida oscille entre 180 et 200 dinars tunisiens. Il a souligné que ce coût n’a pas connu de variation significative par rapport à l’année précédente, car les prix des matières premières sont restés stables.

Mr Riahi a également précisé les prix de certaines des composantes essentielles de l’Assida. Ainsi, le prix d’un kilogramme de Zgougou se situe entre 32 et 35 dinars tunisiens, tandis que les noix de cajou varient entre 50 et 54 dinars, et les amandes entre 38 et 42 dinars. Les pistaches sont quant à elles évaluées entre 160 et 180 dinars le kilogramme, tandis que les noisettes sont vendues à 87 dinars le kilogramme.