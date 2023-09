Un adieu tragique : L’actrice turque Merve Kayaalp s’est suicidée avec le revolver de son père !

Le monde du cinéma turc est en deuil après le tragique décès de l’actrice Merve Kayaalp, survenu le lundi 18 septembre. La talentueuse actrice de 36 ans a été retrouvée morte dans sa résidence à Dalaman, dans la province de Mugla, après s’être apparemment tiré une balle dans la tête avec un pistolet autorisé appartenant à son père.

Merve Kayaalp avait marqué de sa présence plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles en Turquie. Elle s’est fait particulièrement remarquer pour son rôle dans des séries telles que “Masaallah” (Matters of Honor), “Kurt Seyit ve Şura” (The Warrior), et “Elif”. Ses performances d’actrice avaient suscité l’admiration du public turc et au-delà.

Les circonstances exactes de cette tragédie restent floues, et il est difficile de comprendre les raisons qui ont poussé Merve Kayaalp à mettre fin à ses jours de manière aussi tragique. Les autorités turques ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances entourant cette mort choquante.

La disparition prématurée de Merve Kayaalp laisse un vide dans le cœur de ses fans qui se souviendront toujours de son talent et de sa contribution à l’industrie cinématographique et télévisuelle.