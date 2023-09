Inondations en Libye : Bilan d’intervention de la protection civile tunisienne

Au lendemain de la tempête méditerranéenne ” Daniel ” qui a violemment frappé les villes de l’Est libyen, provoquant d’énormes pertes en vies humaines et des dégâts matériels, la Tunisie a déployé une unité spécialisée de protection civile sur les lieux pour prêter main-forte aux sinistrés libyens.

Dans un communiqué publié, lundi, le département de l’Intérieur a tenu à préciser que l’équipe tunisienne de la protection civile n’a de cesse de déployer des efforts de terrain en vue d’apporter son soutien humanitaire ainsi que ses secours aux populations locales sinistrées suite à la tragédie du 10 septembre 2023.

Temps au bilan des interventions : le ministère de l’Intérieur a souligné que l’équipe tunisienne de la protection civile a veillé autant que possible à mener des efforts ” ponctuels et planifiés “, ciblant à ce titre nombre secteurs et zones d’intervention largement affectés par cette catastrophe.

Selon le département, du 13 au 17 septembre courant, l’équipe tunisienne est parvenue à mener efficacement bon nombre d’opérations de secours, de recherche, de sauvetage et de pompage d’eau.

De telles actions de terrain, ajoute la même source, ont permis de récupérer 52 cadavres, d’effectuer 343 opérations de secours à l’hôpital mobile installé en coopération avec le Croissant-Rouge tunisien et d’effectuer 43 opérations de pompage d’eau dans des quartiers résidentiels et des commerces envahis par les inondations.

Le communiqué rappelle que l’équipe tunisienne s’était rendue en Libye sur instructions du président de la République, qui a ordonné de déployer en urgence, d’importants moyens humains et de matériel conséquent, afin de venir en aide au peuple Libyen et contribuer à alléger les souffrances et les affres de cette catastrophe naturelle.

L’intervention tunisienne, cite le communiqué, a été opérée en pleine et étroite coordination avec des organismes locaux libyens et internationaux contribuant aux opérations de secours.

Le 10 Septembre 2023, une date qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective des voisins Libyens lorsque les populations de l’Est de ce pays se sont réveillés sur un flot d’inondations et des pluies diluviennes sans précédent provoquées par le passage de la violente tempête ” Daniel “.

Le raz-de marée a entraîné l’effondrement massif des deux barrages de la ville de Derna et le ruissellement dévastateur d’énormes quantités d’eau, provoquant d’énormes pertes en vies humaines et d’immenses dégâts matériels.