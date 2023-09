Tunisie : Ahmed Hachani assiste au démarrage de l’année scolaire 2023-2024 à l’école “El Amal” à Cité Ettadhamen

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani a assisté, ce vendredi, avec le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, à l’ouverture de la nouvelle année scolaire 2023-2024 lors d’une visite officielle à l’école primaire ” El Amal ” à Cité Ettadhamen dans le gouvernorat de l’Ariana.

Le chef du gouvernement s’est informé de la disposition de l’école à accueillir les élèves après des travaux de rénovation qui ont duré 8 mois et ont coûté 564 mille dinars dans le cadre d’un cofinancement entre la Tunisie et le Fonds arabe pour le développement économique et social.

Par ailleurs, Hachani a pris connaissance du projet de rénovation de l’école primaire ” Taïeb Mhiri “, à proximité de l’école ” El Amal “, dont les travaux devront démarrer en novembre prochain.

De son côté, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri a assuré que tous les moyens ont été mis en place, en coordination avec les différents départements ministériels, pour garantir une rentrée scolaire dans de bonnes conditions pour 2.356.630 élèves.

Le ministre a signalé, qu’en coordination avec le ministère de l’intérieur, l’environnement de tous les établissements éducatifs sera sécurisé afin de lutter contre les phénomènes de violence et de délinquance.

En outre, et en coordination avec le ministère des technologies de la communication, les établissements éducatifs seront connectés au réseau internet très haut débit grâce aux fibres optiques.

” Et dans le but de réduire la consommation d’énergie, des panneaux solaires sont installés sur les toits des établissements éducatifs et ce, en coordination avec le ministère de l’énergie “, a souligné Mohamed Ali Boughdiri.

Le transport scolaire et les services de médecine scolaire seront également disponibles, a assuré le ministre ajoutant que des aides sociales ont été distribuées à environ 500 mille élèves issus de familles démunies.

S’agissant du dialogue social avec les syndicats, Boughdiri a souligné l’importance des négociations dans le cadre du respect mutuel.

A noter que la rentrée scolaire 2023-2024 coïncide avec le lancement de la consultation nationale sur le système éducatif sur le site e-istichara.edu.tn