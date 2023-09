Quelque 32 écureuils gris, 10 contentines (poules), 4 pigeons et un berger du Caucase importés clandestinement d’Algérie et transportés à bord d’un camion léger, ont été saisis par les agents de Ghar Dimaou, en coopération avec les services s de la Commission Régionale de Développement Agricole de Jendouba (Département des Forêts), a fait savoir mercredi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche

Les animaux saisis dans la nuit du lundi 4 septembre 2023, ont été sécurisés et transférés en urgence au Zoo du Belvédère et ce en collaboration avec le Service de Production Animale. Ils ont été placés en quarantaine afin de s’assurer sur leur état de santé et en attendant l’adoption des mesures légales nécessaires.

Par ailleurs, le Ministère de l’Agriculture appelle tous les citoyens à faire preuve de vigilance, à soutenir ses efforts et à signaler tout mouvement suspect pouvant affecter la sécurité, la santé et la sûreté du pays. Il met à leur disposition le numéro vert 80101250.