Tunisie : Campagne de sensibilisation au trouble du vertige du 17 au 23 septembre 2023

La société tunisienne médicale du vertige (STMV), célèbre du 17 au 23 courant la semaine internationale de l’équilibre et du vertige.

Des activités de sensibilisation sont prévues afin de mieux faire connaitre ces troubles d’équilibre et les moyens de les diagnostiquer pour un meilleur traitement. Dr Samir Ben Slimen, vice-président de la STMV, a précisé mercredi à la TAP, que cette manifestation sera organisée pour la première fois en Afrique du nord et vise une meilleure sensibilisation des tunisiens aux symptômes des troubles d’équilibre et du vertige.

Il a ajouté que le vertige est le résultat d’un disfonctionnement du mécanisme d’équilibre de l’oreille interne qui est une maladie très répandue en Tunisie. Les causes de cette maladie sont multiples notamment le vertige paroxystique, et la maladie de Ménière, soulignant l’impératif de faire consulter le sujet par un médecin afin d’éviter toute complication de son état de santé.

La STMV, créé en 2016, organise dans ce cadre un ensemble de manifestation et rencontre scientifiques à l’attention des médecins, a rappelé le responsable. Un marathon est aussi prévu le 17 septembre à la Manouba ainsi que des campagnes de sensibilisation et des visites aux centres de protection des personnes âgées à la Manouba, Grombalia et Sousse, a notamment noté le vice-président de la STMV.