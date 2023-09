Démarrage des inscriptions à l’Ecole Supérieure des Sciences Technique de la Santé de Monastir

L’opération d’inscription à l’Ecole Supérieure des Sciences Techniques de la Santé de Monastir (ESSTSM) pour l’année universitaire 2023-2024, a démarré, mercredi, et se poursuivra jusqu’au 12 septembre courant, a indiqué à l’Agence TAP, le directeur de l’ESSTSM, Chaouki Loussif.

Les 6 et 7 septembre ont été réservés aux inscriptions pour les étudiants de deuxièmes et troisièmes années, le vendredi 8 septembre pour les nouveaux étudiants, tandis que le 12 septembre a été consacré aux inscriptions exceptionnelles, en vue de préserver la qualité des services et éviter les encombrements, a précisé Loussif.

La rentrée universitaire à ESSTSM est prévue pour le 12 septembre courant, alors que les stages débuteront le 19 septembre, selon la même source.

Le nombre d’étudiants attendus au cours de cette année universitaire dans cette structure d’enseignement supérieur variera entre 650 et 700 étudiants, dont une vingtaine d’étudiants internationaux qui seront inscrits dans le cadre de la coopération internationale, venus de Libye, Mauritanie, Palestine, Liban, Congo, Niger et Côte d’Ivoire et répartis entre les spécialités d’anesthésie et réanimation, imagerie médicale et radiothérapie, orthopédie, obstétrique, implants dentaires et biologie médicale.

La rentrée universitaire à ESSTSM se caractérise cette année, par plusieurs évolutions liées aux partenariats et accords aux niveaux national et international, à la certification, à l’attraction des étudiants internationaux, à la recherche scientifique et aux infrastructures, d’après la même source.