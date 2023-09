Une réunion est prévue demain mercredi entre la fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), et la chambre syndicale de transport des matières dangereuses relevant de l’union tunisienne de l’industrie du commerce et de l’artisanat (UTICA), portant sur les moyens permettant de surmonter la grève programmée dans ce secteur les 14 et 15 septembre courant.

Le secrétaire général de la fédération Salouan Smiri, a affirmé dans une déclaration à la TAP que la séance permettra d’examiner les moyens d’appliquer la convention, conclue auparavant entre les deux parties, relative à l’augmentation de salaire des employés du secteur privé du carburant pour les années 2018-2019 ainsi que l’augmentation de salaire au titre des années 2022-2023 et 2024 en plus de la publication de la convention relative aux transporteurs du carburant dans le JORT.

Smiri a indiqué que le ministère des affaires sociales prévoit une réunion lors de la semaine prochaine pour annoncer une annulation de la grève en cas d’un accord conclu lors de la réunion prévue demain, entre les deux parties.