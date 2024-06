Tunisair prévoit de doubler sa flotte et d’ouvrir une ligne directe vers la Chine en 2025

Le président-directeur général de Tunisair, Khaled Chelly, a annoncé le 14 juin 2024 que la compagnie aérienne prévoit de doubler sa flotte et d’ouvrir de nouvelles lignes d’ici 2025.

Parmi les projets, une nouvelle ligne directe entre la Tunisie et la Chine sera lancée en 2025, dans le cadre d’un plan d’expansion international ambitieux. Pour répondre à la forte demande et pallier la crise affectant Boeing, Tunisair envisage de louer un Airbus A330, reportant ainsi l’achat de nouveaux avions à 2030. Actuellement dotée de 18 avions, la compagnie ambitionne de répondre à la demande croissante des Tunisiens résidant à l’étranger et des touristes estivaux. Chelly a également indiqué que plusieurs lignes suspendues seront rouvertes et de nouvelles seront inaugurées, malgré la suspension temporaire de la ligne Tunis-Libye en raison de coûts élevés et d’une concurrence accrue avec six compagnies libyennes. Cette suspension vise à assurer la rentabilité des routes desservies par Tunisair.