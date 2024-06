Préparatifs de l’Aïd al-Adha : conseils vétérinaires pour une abattage et une conservation hygiéniques

À l’occasion de l’Aïd al-Adha, la Direction générale des services vétérinaires du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a émis une série de recommandations pour les citoyens afin de garantir l’hygiène et la conservation des viandes, compte tenu de la coïncidence de la fête avec la saison estivale et les températures élevées, et pour éviter le verdissement des viandes.

Les recommandations incluent de ne pas stresser ou fatiguer l’animal avant l’abattage, de ne lui donner que de l’eau dans les 24 heures précédant l’abattage, et de procéder à l’abattage dans un endroit ombragé et propre avec des équipements désinfectés. Il est également conseillé de ne pas laver les viandes à l’eau après l’abattage, de réfrigérer les organes immédiatement à 4°C, et de stocker les viandes destinées à être consommées dans les trois jours à 4°C et celles pour une consommation ultérieure à -18°C. En outre, une liste de vétérinaires volontaires du secteur public et privé est disponible pour toute question en cas de symptômes inhabituels observés sur la carcasse pendant les jours de fête.