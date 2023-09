Gabès : Inauguration d’un nouveau bureau de poste à Mareth-Nord

Le réseau des bureaux de poste dans le gouvernorat de Gabès a été renforcé par un nouveau bureau implanté à Mareth-Nord, qui vient s’ajouter à l’unique structure du genre dans la ville de Mareth.

Inauguré par le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Gabès, Ali Lani, ce nouveau bureau de poste se compose de quatre guichets et d’un distributeur automatique de billets.

Ainsi, le nombre de bureaux de poste opérationnels à plein temps dans le gouvernorat de Gabès est passé à 34 bureaux, en plus de 18 bureaux de poste ruraux.

Au cours de la prochaine période, le secteur postal dans la région sera soutenu par un certain nombre de nouveaux projets, dont notamment l’aménagement des bureaux de poste de Kettana et Zarrat et l’installation de distributeurs automatiques de billets dans les bureaux de de Teboulbou et de Mtorrech, dans la délégation de Gabès-Sud.