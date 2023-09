Une tragédie s’est abattue sur la ville de Grombelia alors qu’un jeune élève de seulement 11 ans a perdu la vie dans un accident tragique. L’enfant a été écrasé par un train en provenance de Tunis, à proximité de l’hôtel Al-Jadid dans la région, selon des informations fournies par une source policière locale à Diwan FM.

Les circonstances exactes de l’accident restent encore floues, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cette terrible tragédie. Les autorités locales et les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour recueillir des preuves et interroger les témoins.

La communauté de estGrombelia est en deuil face à cette perte dévastatrice, et des messages de condoléances affluent de partout. Les parents et la famille de l’enfant éprouvent une douleur incommensurable en ces moments difficiles, et la ville entière partage leur chagrin.

Cet incident tragique est un rappel poignant de la nécessité de renforcer la sécurité ferroviaire et de sensibiliser davantage aux dangers potentiels aux abords des voies ferrées. Les autorités locales devront travailler de concert pour garantir la sécurité des habitants et prévenir de futurs accidents de ce

Nos pensées vont à la famille de la victime dans cette période difficile.