Ligue 1 (3e journée/poule B) : Résultats et classements

Résultats et classements à l’issue des rencontres de la 3e journée (Poule B) du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi:

Poule B

Samedi 2 septembre:

A Radès:

Espérance ST 3 Yassine Meriah (Sp) 5′ et 37′, Houssem Ghacha 75′

ES Métlaoui 2 Hazem Mastouri 21′, Salifou Tapsoba 30′

A Monastir:

US Monastir 3 Idriss Mhirsi 5′, Boubacar Traoré 39′ et 43′

AS Marsa 1 Fabrice Zeguei (CSC) 3′

A Sfax:

CS Sfaxien 3 Amine Aallah Haboubi 32′, Diby Berenger 66′, Mohamed Nasraoui 68′

US Tatouine 0

Exempt: CA Bizertin

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. CS Sfaxien 9 3 3 0 0 6 0 +6

2. ES Tunis 7 3 2 1 0 5 3 +2

3. US Monastir 6 2 2 0 0 5 1 +4

4. ES Métlaoui 3 2 1 0 1 3 3 0

5. US Tataouine 1 3 0 1 2 1 5 -4

6. CA Bizertin 0 2 0 0 2 0 4 -4

. AS Marsa 0 3 0 0 3 1 5 -4

Poule A

Dimanche 3 septembre:

A Béja:

O Béja – AS Soliman Arb: Mahmoud Ksiaa

A Gafsa:

EGS Gafsa – ES Sahel Arb: Khaled Gouider

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – S Tunisien Arb: Walid Jridi

Exempt: Club afrcain

Classement Pts J V N D BP BC Dif

1. S Tunisien 6 2 2 0 0 5 1 +4

2. C. Africain 4 2 1 1 0 1 0 +1

3. O. Béja 3 2 1 0 1 2 4 -2

. ES Sahel 3 2 1 0 1 2 2 0

5. EGS Gafsa 1 1 0 1 0 0 0 0

6. AS Soliman 0 1 0 0 1 1 2 -1

. USB Guerdane 0 2 0 0 2 0 2 -2