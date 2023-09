Le cancer précoce se propage : les causes révélées par une experte en santé

Le chef du département de santé publique de l’Université d’Édimbourg a attribué la propagation du cancer précoce à l’adoption d’un régime alimentaire composé principalement d’aliments hautement transformés. Elle a souligné que dans des pays à revenu élevé tels que le Royaume-Uni, le Danemark et les États-Unis, les cas de cancer sont devenus plus fréquents chez les personnes de moins de 50 ans.

Dans un article publié dans The Guardian, elle a déclaré : “C’est un schéma inhabituel, car le cancer a été considéré pendant des décennies comme une maladie liée au vieillissement.”

Elle a noté que l’augmentation des taux de cancer chez les jeunes était surprenante et alarmante. Les données du Groupe des Vingt pays industrialisés montrent qu’entre 1990 et 2019, les taux de cancer ont augmenté de 22 % chez les personnes âgées de 25 à 29 ans, tandis que les taux de cancer chez les personnes âgées de 30 à 34 ans ont atteint leur plus haut niveau jamais enregistré.

L’article suggère que pour comprendre la propagation du cancer précoce, il est nécessaire de se pencher sur des types de cancer spécifiques et les facteurs de risque qui y sont associés. L’augmentation des cas de cancer précoce depuis 1990 concerne principalement le cancer du sein, du côlon, de l’œsophage, du rein, du foie et du pancréas, ce qui signifie qu’il existe un groupe spécifique d’organes et de tissus touchés par ces cancers. Par conséquent, nous pouvons examiner les facteurs environnementaux qui pourraient affecter l’ensemble de ces organes et tissus.

Elle a poursuivi en disant : “Bien que le cancer en lui-même soit une maladie complexe, les facteurs de risque sont généralement les mêmes : le tabagisme, la consommation d’alcool, l’obésité, la sédentarité et une mauvaise alimentation.