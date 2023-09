Soutien massif pour Ahmed Landolsi après une chirurgie d’urgence réussie

L’acteur tunisien bien-aimé, Ahmed Landolsi, a récemment subi avec succès une intervention chirurgicale d’urgence. Cette nouvelle a été annoncée par le syndicat des métiers des arts dramatiques, qui lui a souhaité un prompt rétablissement.

Ahmed Landols, célèbre pour ses rôles dans le monde du cinéma et de la télévision en Tunisie, a été admis à l’hôpital pour cette intervention cruciale. Les détails précis de l’opération n’ont pas été divulgués, mais ses proches ont confirmé que tout s’était bien passé.

Cette nouvelle a suscité une vague de soutien et d’affection de la part de nombreux acteurs et artistes, qui ont exprimé leurs vœux de rétablissement à Ahmed Landolsi sur les réseaux sociaux. Son impact dans le domaine des arts dramatiques en Tunisie est indéniable, et sa récupération est attendue avec impatience par ses fans et ses pairs.

Nous souhaitons à Ahmed Landolsi un rétablissement rapide et complet afin qu’il puisse revenir rapidement à ses activités artistiques et continuer à enchanter le public tunisien.