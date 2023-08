Sélection de Tunisie : “Notre objectif est celui d’oeuvrer à la stabilité de l’équipe et à l’efficacité offensive” (Jalel Kadri)

Le sélectionneur national de l’équipe de Tunisie de football, Jalel Kadri, a indiqué que la prochaine étape sera celle de la consolidation de la stabilité et de l’équilibre au sein de la formation rentrante du onze national.

Il s’agira, également, selon Kadri, de travailler l’efficacité offensive pour faire de l’équipe de Tunisie, un sérieux prétendant au sacre continental à l’occasion de la CAN 2023+1 en Côte d’Ivoire.

S’exprimant jeudi en conférence de presse, à l’occasion de l’annonce des 26 joueurs convoqués pour les confrontations contre le Botsawana (7 septmebre ultime journée/Qualifs-CAN) et l’Egypte (12 septembre en Amical), Jalel Kadri a expliqué que les principaux critères retenus dans la définition de cette liste sont la promptitude des joueurs et leur situation dans leurs clubs respectifs.

“Douze internationaux tunisiens ont changé de club lors du mercato estival et d’autres ont été blessés, ce qui a rendu les choix tactiques et techniques quelque peu compliqués”, a lancé le sélectionneur.

Et le technicien d’ajouté: Les deux confrontations en vue avec le Botswana et l’Egypte, outre deux autres rencontres en amical en octobre avec la Corée du Sud et le Japon, feront partie du programme de préparation des aigles de Carthage pour la CAN 2024

“La sélection fonctionne aujourd’hui sur la base d’une méthodologie de travail claire avec pour finalités de renforcer la stabilité de la ligne médiane et de développer notre efficacité offensive”, a affirmé Jalel Kadri.

Pour lui, la quête des nouveaux éléments capables de répondre aux exigences techniques et athlétiques à ce niveau se poursuit, en témoigne, la convocation de Youssef et Anas Haj Mohamed, Ilyes Saad, Amor Laayouni et Seifallah Ltaief qui permettra de les évaluer lors du stage et d’envisager de nouvelles solutions offensives.

Le sélectionneur national a, par ailleurs, assuré avoir perçu une grande détermination auprès des cadres de la sélection pour briller lors de la CAN et aller le plus loin possible dans la compétition, ce qui est de nature à faciliter l’adaptation des nouveaux venus.

Voici la liste des convoqués:

Gardiens de but: Aymen Dahmene (Al Hazem), Bechir Ben Said (US Monastirienne), Mouez Hassen (Club Africain).

Défenseurs : Alaa Ghram (CS Sfaxien), Ali Abdi (Caen), Ali Maaloul (Al Ahly), Montassar Talbi (Lorient), Nader Ghandri (Ajman), Oussema Haddadi (Greuther Fürth), Wajdi Kechrida (Atromitos), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Yann Valery (Angers).

Milieux de terrain : Ellyes Skhiri (Eintracht Francfort), Hannibal Mejbri (Manchester United), Hamza Rafia (Lecce), Aissa Laidouni (Union Berlin), Mohamed Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Samy Chouchane (Brighton).

Attaquants : Ali Youssef (BK H?cken), Anas Haj Mohamed (Parma), Elias Achouri (FC Copenhague), Elias Saad (St. Pauli), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Omar Layouni (BK H?cken), Sayfallah Ltaief (Winterthour), Youssef Msakni (Al Arabi).