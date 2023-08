Alerte incendie à Béja : feu dévastateur entre Nefza et Cap Negro

Un incendie s’est déclaré en début d’après-midi ce dimanche 27 août 2023, dans la région de Kherkalia, située entre les villes de Nefza et cap Negro. Cette zone est caractérisée par sa densité forestière. Les équipes de la Protection Civile et des Services Forestiers se sont rapidement rendues sur les lieux dans le but de maîtriser les flammes et d’empêcher leur propagation.

Selon la même source de la Protection Civile, un autre incendie s’est déclaré près de la station de taxis “LAWAJ” à Béja, et a été entièrement maîtrisé sans qu’aucun dommage matériel ou humain ne soit à déplorer.

L’intervention rapide et coordonnée des équipes de secours a permis de limiter les dégâts et de prévenir les risques pour les habitations et les biens. Ces actions démontrent une fois de plus l’efficacité des services de secours en Tunisie pour faire face aux incendies et protéger la sécurité des citoyens et de leurs biens.