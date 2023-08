Tunisie : Les diffuseurs de fausses informations sur les réseaux sociaux seront poursuivis (MAE)

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a affirmé qu’il prendra toutes les mesures légales nécessaires afin de démasquer les administrateurs qui gèrent des pages et des groupes sur les réseaux sociaux et les poursuivre en justice.

Dans un communiqué publié samedi, le département précise que cette décision intervient sur fond d’ “attaques électroniques suspectes” visant le département ainsi que plusieurs missions diplomatiques et consulaires.

Le département des Affaires étrangères a insisté “qu’il ne permettra à ces personnes, qui se cachent derrière des sites électroniques, de porter préjudice aux symboles et aux institutions de l’Etat”.

Et d’ajouter que toute personne qui diffuse des calomnies et des mensonges fera l’objet de poursuites judiciaires.

Pour rappel, les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Technologies de la communication avaient annoncé, dans un communiqué conjoint, avoir engagé des poursuites judiciaires pour démasquer les personnes qui gèrent des pages, des comptes et des groupes électroniques qui produisent, diffusent et publient des fausses informations et des Fake News.

Les objectifs de ces groupes étant de dénigrer, diffamer et porter atteinte à autrui, à la sécurité publique, à la paix sociale, aux intérêts et aux symboles de l’Etat tunisien, selon le communiqué.