L’Inde Réussit à Atterrir avec Succès sa Fusée sur la Lune Peu de Temps Après l’Échec Russe (Vidéo)

L’Inde a réussi à poser avec succès sa fusée Chandrayaan-3 sur la surface de la Lune, rejoignant ainsi un petit groupe de pays ayant réussi un alunissage contrôlé. Après une tentative infructueuse quatre ans auparavant, l’Inde est devenue le quatrième pays à réussir cet exploit, aux côtés des États-Unis, de la Russie et de la Chine.

La fusée Chandrayaan-3, dont le nom signifie “vaisseau lunaire” en sanskrit, s’est posée aujourd’hui, le mercredi 23 aout, à 14h34, heure de Paris, près du pôle Sud lunaire. Cette réussite marque un tournant majeur pour l’Inde dans le domaine spatial et la place en tant que grande puissance spatiale. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a partagé sa joie sur les réseaux sociaux, considérant cet événement comme historique.

Le programme spatial indien, géré par l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO), a été marqué par une croissance constante. Le développement de Chandrayaan-3, qui comprend un module d’atterrissage appelé Vikram et un rover nommé Pragyan, a été mené de manière économique et ingénieuse, avec un budget relativement modeste par rapport à d’autres pays. L’Inde a réussi à réduire les coûts en adaptant et en utilisant la technologie spatiale existante grâce à sa main-d’œuvre hautement qualifiée mais moins coûteuse que celle d’autres nations.

Chandrayaan-3 a été lancée six semaines avant son alunissage, et bien que sa trajectoire ait été plus lente que les missions américaines Apollo des décennies précédentes, elle a atteint la Lune avec succès. Vikram, le module d’atterrissage, a transmis des images de la surface lunaire avant le déploiement du rover Pragyan, qui explorera la Lune pendant deux semaines et enverra des données à la Terre.

Cette réussite indienne intervient peu après l’échec de la sonde russe Luna-25 dans sa tentative d’alunir sur la Lune. Les efforts de l’Inde pour explorer le pôle Sud lunaire sont considérés comme ayant le potentiel d’apporter d’importantes contributions scientifiques.