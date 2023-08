Tunisie : Signature d’un mémorandum d’entente entre le MAE et l’ISIE

Un mémorandum d’entente sur la planification matérielle et logistique des prochaines échéances électorales pour les Tunisiens résidant à l’étranger a été signé, mardi, par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farouk Bouasker.

Le ministre des Affaires étrangères a, à cette occasion, affirmé la disposition du ministère et des missions diplomatiques et consulaires de Tunisie à l’étranger à contribuer activement à la réussite de l’opération électorale et de permettre ainsi aux Tunisiens à l’étranger d’exercer leur droit au vote.

Les deux parties ont insisté sur l’importance du rôle de la commission mixte de suivi dans l’application de l’ensemble des points contenus dans le mémorandum d’entente et dans l’aplanissement des difficultés qui pourraient entraver le bon déroulement de l’opération de vote à l’étranger.