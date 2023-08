Tunisie – Météo : Temps peu nuageux sur l’ensemble du pays

Le temps sera ce dimanche, peu nuageux sur l’ensemble du pays .Les températures maximales oscilleront entre 29 et 34 degrés dans les régions côtières et sur les hauteurs, entre 35 et 40 degrés dans les reste des régions et atteindront localement 42 degrés dans le sud ouest.

Le vent soufflera relativement fort prés des côtes et au sud avec des phénomènes de sable locaux et faible à modéré ailleurs.

La mer sera houleuse à agitée dans le golfe de Tunis et sur les côtes Est et peu agitée à agitée à Cap Serrat.