Port de la Goulette : arrivée du premier lot d’autobus français d’occasion (Vidéo)

La société de transport “Transtu” a réceptionné ce samedi 19 août 2023, via le port de La Goulette, le premier lot d’autobus d’occasion en provenance de France. Cette acquisition vise à renforcer la flotte de transport terrestre et à assurer un retour scolaire et universitaire réussi, sous la supervision du ministre des Transports, Rabie Majidi.

Dans ce contexte, Rabie Majidi a affirmé que sur un total de 300 autobus prévus dans l’accord d’une valeur de 16 millions de dinars, 122 autobus sont arrivés au port. Il a souligné que les autobus usagés ont été vérifiés pour leur conformité aux normes et aux critères par des ingénieurs qualifiés.

Rabie Majidi a ajouté que les autobus qui sont arrivés aujourd’hui sont de modèle “Euro 5”, ce qui les rend économes en énergie et respectueux de l’environnement. Il a appelé les citoyens à prendre soin de ces autobus et à éviter de négliger l’achat de billets et d’abonnements scolaires et universitaires, compte tenu des difficultés financières auxquelles sont confrontées la Société de Transport en Tunisie.