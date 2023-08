Nuit sanglante à Manouba : 2 meurtres secouent la ville en une seule nuit !

Les unités de la Garde Nationale de la région de Manouba ont réussi, aux environs d’une heure du matin ce vendredi 18 aout, à appréhender un individu suspecté d’être l’auteur d’un meurtre ayant coûté la vie à un jeune originaire du quartier Khalid Ibn Walid de la délégation de Douar Hicher, dans le gouvernorat de Manouba. Parallèlement, les autorités sont à la recherche d’un autre meurtrier impliqué dans un deuxième crime survenu dans la même nuit dans le quartier Nasim de la même délégation, qui a également entraîné la mort d’un autre jeune, d’après une source sécuritaire.

La même source a précisé, dans une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), que le premier meurtre, survenu dans le quartier Khalid Ibn Walid, a été confié à l’Unité d’Investigation et de Recherche de la région, en vertu d’un mandat du parquet de Manouba. L’auteur de cette tragédie est un mineur âgé de seize ans. La victime, quant à elle, était un jeune homme de vingt et un ans. Les unités, en coopération avec les agents du commissariat de quartier Khalid Ibn Walid, ont réussi à l’appréhender alors qu’il se cachait dans une maison appartenant à sa famille dans un des quartiers de la délégation Wed Ellil.

En ce qui concerne le deuxième meurtre survenu au même moment dans le quartier Nasim, où un autre jeune homme de vingt-trois ans a perdu la vie, les autorités sont toujours à la recherche de son auteur. Les mêmes unités, en collaboration avec les agents du commissariat de Douar Hicher, ont arrêté le père et la mère du suspect, âgé de plus de vingt ans, suite à leurs participations dans une altercation entre les familles du meurtrier et de la victime. Cette altercation avait débuté la veille au soir et s’est terminée par la mort d’un individu qui a succombé à l’hôpital.