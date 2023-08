Sidi Bouzid : Campagne de lutte contre le phénomène de vente d’eau d’origine inconnue

La direction régionale de l’Instance Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (INSSPA) à Sidi Bouzid, a lancé une campagne régionale de lutte contre le phénomène de vente d’eau d’origine inconnue.

Menée conjointement avec la police municipale, cette campagne a abouti à la saisie et la destruction de 870 litres d’eau d’origine non-identifiée conservée dans des conditions insalubres et non-conformes aux règles d’hygiène et des lois en vigueur, a indiqué à la TAP, le chargé de la gestion de l’INSSPA à Sidi Bouzid, Youssef Hamdouni.

Des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants, a fait savoir la source, ajoutant que la campagne intervient dans le cadre de la prévention des maladies transmises par l’eau potable contaminée, telle que pourrait être le cas lorsqu’il s’agit de l’eau proposées à la vente par les vendeurs ambulants.

” L’eau en tant une substance sensible et sujette à la pollution, ne pourrait être conservée dans des contenants en plastique non stérilisées et ne répondant pas aux normes d’hygiène, pouvant occasionner des maladies bactériennes “, a-t-il expliqué.