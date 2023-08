Tunisie : Saisie de 6528 tonnes de produits subventionnés et 8,45 tonnes de sel alimentaire

Environ 6528 tonnes de produits subventionnés et 8,45 tonnes de sel alimentaire ont été saisis, le 15 août 2023, lors d’une campagne de contrôle effectuée dans 15 minoteries, a annoncé la Présidence de la République.

Dans un communiqué publié, mardi soir, la Présidence de la République a indiqué que la quantité réelle saisie représente 202,1 tonnes alors que celle relative à la saisie fictive est de 6325,9 tonnes.

Et de préciser que 1597 tonnes de farine subventionnées, 99,5 tonnes de farine de qualité supérieure, 1579,6 tonnes de semoules, 3100 tonnes de blé et 151,9 tonnes de son ont été saisies, lors de la campagne de contrôle effectuée par les forces de l’ordre, la Garde Nationale et les cadres et les agents des ministères des finances et du commerce, ainsi que de l’office des céréales.

A rappeler que le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, mardi, 15 août 2023, une réunion en présence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, des ministres de l’Intérieur, Kamel Feki, du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab, du directeur général de la sécurité nationale, Mourad Saidane et le directeur général commandant de la Garde nationale, Hassine Gharbi.

La réunion a porté sur la campagne de contrôle menée, dans la journée, dans plusieurs minoteries. Il s’est avéré que plusieurs spéculateurs étaient derrière la crise provoquée des céréales.