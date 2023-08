Sntri : Reprise du trafic sur les les lignes Tunis/Matmata et Tunis/El Hamma

La Société nationale de transport interurbain (Sntri) annonce mercredi, la reprise, à partir du 18 et du 19 août, du trafic sur les lignes Tunis/Matmata et Tunis/El Hamma, après plus de trois ans d’arrêt.

Cette reprise s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de remise en service de certaines lignes, au titre de 2023 et 2024, a fait savoir la société dans un communiqué.

Elle intervient suite à l’amélioration et au renforcement du parc de la société grâce à de nouvelles acquisitions, au renforcement de l’effectif de la société, notamment le recrutement des chauffeurs, et en réponse aux demandes des citoyens et des différentes structures de la société civile et des autorités locales, d’après la société.

Le programme des deux lignes sera comme suit :

-Ligne Tunis/Matmata

A partir de vendredi 18 août 2023 : Départ de Tunis (gare Bab Alioua) vers Matmata à 21h30.

A partir de samedi 19 août 2023 : Départ de Matmata vers Tunis à 20h30.

-Ligne Tunis/El Hamma

A partir de samedi 19 août 2023 : Départ de Tunis (gare Bab Alioua) vers El Hamma à 06h00.

A partir de dimanche 20 août 2023 : Départ de El Hamma vers Tunis à 05h30.