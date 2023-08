Tunisie : La FTF va annuler le principe d’évocations et de réserves

La fédération tunisienne de football a décidé, dimanche, d’annuler le principe d’évocations et de réserves et de le remplacer par une réclamation qui doit être adressée à la Ligue concernée jusqu’à midi du jour suivant la rencontre, suivie d’un délai de 48 heures pour envoyer le dossier complet, accompagné de toutes les pièces justificatives.

Cette décision figurait parmi une série de mesures annoncées dimanche, à l’occasion de la réunion du Conseil des Ligues, présidée par le président de la FTF, Wadie Jari, en présence des présidents et des membres des 16 ligues de football.

Il a été également décidé de reformuler l’article relatif à la réserve technique avec une définition juridique plus précise du terme, de réviser quelques lois et chapitres du code disciplinaire et des règlements généraux de la fédération et d’apporter quelques modifications au cahier des charges du football professionnel.

La fédération s’est engagée par ailleurs, à construire de nouveaux sièges pour les Ligues régionales qui seront capables de fournir des terrains propres à construire et à créer une commission composée des présidents des commissions juridiques qui se réunira périodiquement pour réviser et promulguer certaines lois pour devenir compatibles avec le réalité du football tunisien et international.

La FTF a également décidé d’assurer une formation complémentaire aux professeurs d’éducation physique pour l’obtention des certificats CAF “A”, “B” et “C.