À la suite d’une tentative de cambriolage au bureau de poste de Sejnane, durant laquelle des individus ont tenté d’entrer en passant par le mur extérieur et ont essayé de forcer une fenêtre située sur le toit du bâtiment, aboutissant ainsi à la salle de réception, et ayant brisé une vitre, déclenchant ainsi l’alarme reliée à la salle des opérations de la zone de sécurité, les unités de sécurité relevant du commissariat de Sejnane se sont rapidement rendues sur les lieux.

Il a été constaté que les suspects avaient intentionnellement contourné le mur extérieur depuis l’arrière du bâtiment, menant vers le flanc de la montagne. Ils ont ensuite escaladé par une fenêtre des toilettes située à l’arrière pour accéder au toit par une fenêtre située au plafond de la salle de réception. Sur les lieux, une corde d’environ 10 mètres de long, une barre métallique, un sac en plastique et un outil de forage utilisé dans la tentative d’effraction ont été saisis.

La brigade de police judiciaire de Sejnane a pris en charge l’enquête et intensifié les recherches sur le terrain et les aspects techniques. L’identification de l’un des suspects ainsi que sa localisation dans la maison d’un de ses amis, en compagnie de deux autres individus soupçonnés d’être impliqués dans la tentative de vol au bureau de poste en question, a été possible grâce aux preuves et indices collectés sur les lieux du crime.

En coordination avec le parquet, 4 individus ont été arretés à la résidence mentionnée, et lors de leur interrogatoire, elles ont nié toute implication dans les faits qui leur sont reprochés.

Suite à ces développements, le dossier a été transmis au parquet de Bizerte, auquel ont été soumises toutes les informations pertinentes. Le parquet a décidé de maintenir toutes les parties impliquées en détention pour “tentative de vol à l’intérieur d’une institution financière par effraction et escalade, ainsi que complicité dans les faits”, tandis que les enquêtes se poursuivent.