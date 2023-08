Boulangeries modernes : Suspension des Sits-in entamés lundi matin devant le ministère du Commerce

Le groupement professionnel des boulangeries modernes relevant de la Confédération Nationale des entreprises de Tunisie (CONECT) a décidé, lundi après-midi, de suspendre des sit-in entamés depuis lundi matin, et ce, après la tenue d’une séance de travail avec la ministre du Commerce et du développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb et des professionnels du secteur.

Contacté par TAP, le président du groupement des boulangeries modernes relevant de la CONECT, Mohamed Jamali a précisé dans une déclaration, que la décision de reprendre l’activité de fabrication de pain, exceptées les baguettes, dans toutes les boulangeries modernes, intervient après une réunion avec l’autorité de tutelle.

Il a expliqué que les autorités devraient trouver un mécanisme pour intégrer les boulangeries modernes au système de production d’un seul type de pain, celui de la baguette. Pour mémoire, le président de la République Kais Saied avait souligné l’impératif de prendre des mesures urgentes pour mettre fin à la classification des boulangeries (classées et non classées), adoptée depuis 2021.

Lors d’une séance de travail avec l’ancienne cheffe du gouvernement, Najla Bouden et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, il a indique que “le pain est une ligne rouge pour les Tunisiens”, estimant que la vente du pain à des prix différents aux riches et aux pauvres constitue “un moyen détourné pour lever la subvention”.

Le groupement avait annoncé, le 2 aout 2023, d’observer des sits-in à partir du lundi 7 aout 2023 et pendant 15 jours, en raison de la décision prise le 1er aout, par le ministère du Commerce, relative à la suspension immédiate de la vente de la farine PS-7 et de la semoule destinée aux boulangeries non classées connues sous le nom de boulangeries modernes.

Il convient de rappeler que le groupement a suspendu les activités de fabrication des différentes variétés de pain dans toutes les boulangeries affiliées dans toutes les régions de la République à partir du 1er août 2023.