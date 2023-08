Météo : Températures en baisse samedi

Les températures sont en baisse, samedi, les maximales varient entre 26 et 33 degrés au nord et sur les hauteurs et entre 34 et 42 degrés sur le reste d es régions. A l’extrême sud, les températures atteindront 44 degrés.

Des températures sont attendues à l’extrême du nord ouest le matin et temps généralement peu nuageux ailleurs. Le vent soufflera relativement fort près des côtes et au sud où il provoquera des tourbillons de sable et modéré à relativement fort sur le reste des régions. Mer généralement très agitée et moutonneuse au nord.