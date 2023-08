Tunisie : Prérogatives du président de la République en lien avec le chef du gouvernement selon la constitution

Le président Kais Saied a décidé, tard dans la nuit, de démettre la cheffe du gouvernement Najla Bouden se ses fonctions et de nommer à sa place Ahmed Hachani ancien cadre de la Banque centrale de Tunisie.

Hachani a, durant la même soirée, prêté serment au Palais présidentiel.

A cette occasion, le président de la République a affirmé que la Tunisie fait face à des défis de taille qu’il faut relever avec détermination et une volonté de fer afin de préserver la patrie et défendre la paix sociale. Il a mis l’accent sur ” l’engagement d’œuvrer à la réalisation des attentes des Tunisiens, de la justice escomptée et de la dignité nationale “.

Dans son chapitre quatre relatif à la fonction de l’Exécutif, exercée par le président de la République assisté d’un Gouvernement, la constitution stipule, au niveau de l’article 101 que le président de la République nomme le Chef du Gouvernement et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement. Il peut, également mettre fin aux fonctions du Gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Chef du Gouvernement (article 102).

Le Président de la République détermine la politique générale de l’Etat, en définit les options fondamentales et en informe l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts. Il peut s’adresser à eux conjointement, soit directement, soit par message.

A noter que les articles 111 à 116 déterminent les domaines de compétence et prérogatives du gouvernement qui est responsable de sa gestion devant le Président de la République.

Le gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l’Etat, conformément aux orientations et aux options définies par le Président de la République

Najla Bouden (63 ans) a été nommé le 29 septembre 2021 cheffe du gouvernement après la démission du cabinet Hichem Mechichi.

Au cours de la cérémonie de serment, Bouden a dévoilé la composition de son gouvernement qui comptait 24 membres entre ministres et secrétaires d’Etat qui avaient, à leur tour, prêté serment devant le président de la République.