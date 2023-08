Emel Mathlouthi exprime sa colère suite à l’annulation de son concert à Hammamet

Le comité directeur de la 57ème édition du Festival International de Hammamet a annoncé l’annulation du concert de la chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi, prévu pour le 9 août 2023. Cette décision a suscité des réactions mitigées, tandis que le festival s’est excusé auprès des spectateurs et a donné des informations sur le remboursement des billets.

Cependant, la polémique a éclaté lorsque l’artiste elle-même a exprimé sa colère dans un statut Facebook. Emel Mathlouthi a affirmé avoir été la cible d’attaques violentes de la part de certaines personnes en Tunisie, qui estiment que sa présence en Palestine contribue à la normalisation avec l’occupation israélienne. Selon l’artiste, ces attaques ont conduit à l’annulation de son concert à Hammamet, sans justification officielle.

L’artiste a rappelé que d’autres artistes avant elle ont chanté en Palestine sans subir de telles conséquences. Elle a souligné que chanter pour la Palestine en Palestine est pour elle un acte de résistance et un moyen de briser l’isolement du peuple palestinien. Emel Mathlouthi a également exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien, en évoquant les intimidations quotidiennes aux checkpoints et à l’intérieur des villes qu’elle a vécues pendant son séjour en Palestine.

Elle a demandé des clarifications et des excuses pour cette annulation qu’elle considère comme une grave erreur envers le public tunisien et envers elle-même en tant qu’artiste tunisienne indépendante. Emel a remercié les organisateurs palestiniens qui l’ont invitée et lui ont permis de réaliser son rêve en chantant à Jérusalem, Ramallah et Bethléem.

Cette polémique soulève des questions sur la liberté artistique et l’engagement envers des causes importantes, telles que la question palestinienne.

Il reste à voir comment cette situation évoluera et si des clarifications seront fournies concernant l’annulation du concert.

Voici le communique du festival et le statut Facebook de Emel Mathlouthi: